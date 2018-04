Solberg om Korea-enigheten: – Gir grunn til forsiktig optimisme

Nyheter

– Møtet mellom lederne i Nord- og Sør-Korea gir grunn til forsiktig optimisme, men det er viktig å understreke at utfordringene i regionen fortsatt består. Jeg håper møtet kan være et første skritt for å få Nord-Korea inn i et forpliktende forhandlingsspor, sier Norges statsminister Erna Solberg.

Fredag ble Nord-Koreas leder Kim Jong-un og Sør-Koreas statsminister Moon Jae-in enige om atomnedrustning og å avslutte Koreakrigen formelt.

Statsminister Solberg mener likevel at Nord-Korea må vise konkrete resultater før jubelen kan slippes løs for fullt.

– Selv om Kim Jong-un har gitt positive signaler de siste dagene, er det handlingene som teller. Det er derfor viktig at det internasjonale samfunnet opprettholder det politiske trykket på Nord-Korea, sier Solberg.