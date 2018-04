Elever fra Romsdal fikk gjeve priser under NM for ungdomsbedrifter

Nyheter

«DigDok» Ungdomsbedrift fra Romsdal videregående skole stakk av med seieren under fylkesmessa for ungdomsbedrifter, og fikk også førsteplassen for beste innovative produkt. Det betydde at de var direkte kvalifisert til NM for ungdomsbedrifter som gikk av stabelen på Lillestrøm fredag.

Der ble det en førsteplass i kategorien innovasjonsprisen og andreplass i kategorien for beste markedsføring.

– Vi er kjempefornøyde og satset på å vinne innovasjonsprisen. Vi vet at produktet vårt er sterkt, og at ingen har utviklet noe lignende før, sier daglig leder i ungdomsbedriften, Nora Helen Hanssen.

– Har kjent det på kroppen

Siden høsten 2017 har Nora Helen Hanssen, Ane Emilie Julbø, Celine Nerland, Anders Røv og Odin Sande, som alle går innovasjon og ledelse på Romsdal vgs, jobbet hardt med ungdomsbedriften «DigDok». De har utviklet et system som skal digitalisere legeerklæringer for å forenkle hverdagen til leger, lærere, elever og foresatte.

– Etter at fraværsregelen kom har vi kjent problemet på kroppen. Det gjelder ikke bare oss, men også lærere og foresatte. Vi må kjøres fram og tilbake til legen, og det er tidkrevende å skaffe seg legeerklæringene man trenger. Vi har sett at fraværsregelen fungerer og at den er bra. Det betyr at den mest sannsynlig blir værende. Derfor ønsket vi å finne ei løsning som forenkler hverdagen for elever, lærere og foresatte, sier daglig leder i DigDok ungdomsbedrift, Nora Helen Hanssen.

DigDok fungerer på den måten at du drar til legen som vanlig. Men framfor å få legeerklæringen på et ark, sender legen deg ei melding som inneholder en hyperlink.

– Du trykker på linken, og blir sendt videre til ei nettside hvor du logger inn med personlig innlogging. Da kommer du til ei ny nettside, hvor legeerklæringen og andre attester befinner seg. Da kan du velge om du vil videresende legeerklæringa direkte inn i skolesystemet, slik at læreren mottar den. Det samme gjelder for en arbeidsgiver, forteller Hanssen.

– Lært mye

Ungdomsbedriften vurderte fram og tilbake da de skulle bestemme seg for hva de skulle utvikle. Men bestemte seg for å holde det enkelt.

– Noen mente det var for enkelt, men vi landet på at dette er noe folk har bruk for og at det er viktig. Det var langt mer omfattende enn det virket som i begynnelsen. Vi har lært utrolig mye, blant annet om programmering. Vi har lært hvilket sikkerhetsnivå et slikt system må ha, siden legeerklæringer inneholder sensitiv informasjon. Vi har lært mye om oss selv, og om hvor viktig det er å samarbeide. Du kan ikke gjøre det alene. Innspill fra andre er avgjørende, sier Hanssen.

Hun forteller at de aller fleste tilbakemeldingene har vært positive.

– Noen har stilt kritiske spørsmål. Da har vi tatt kritikken til oss med en gang. Noen hadde spørsmål i forbindelse med programmering, da lærte vi oss det. Det har vært viktig for oss å tilegne oss den kunnskapen folk har etterspurt, sier hun.