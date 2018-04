Politiet rykket ut etter trusler på ungdomsskole

Nyheter

En elev på Gossen barne- og ungdomsskole oppførte seg truende mot skolens ansatte fredag formiddag, og politiet ble tilkalt. Situasjonen ble imidlertid avklart av lærere og pårørende før politiet kom til stedet.

– Det kom opplysninger om at den mindreårige gutten skal ha hatt en gjenstand, en kniv, og derfor ble politiet tilkalt. Men gutten skal ikke ha brukt kniven i forbindelse med truslene, sier operasjonsleder Jan Helge Kjøl i Møre og Romsdal politidistrikt til Rbnett.

Han er glad for at situasjonen ble avklart uten politiets hjelp.

– Dette er ikke lenger en politisak. Den tas videre av fagfolk i barnevernet, sier Kjøl.

Aukra kommune har lagt ut på sin hjemmeside en kort informasjon om at det har vært en hendelse på skolen der en elev hadde oppført seg truende. Her står det også at «det ikke har vært fare for andre».

Rektor Heidi Falkhytten ønsker ikke å kommentere sake utover det politiet og Aukra kommune har uttalt.