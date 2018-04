Bøndene krever 1,8 milliarder i jordbruksoppgjøret

Nyheter

Norges Bondelag og Norsk bonde- og småbrukarlag overleverer sine krav til landbruksminister Jon Georg Dale (Frp) klokka 11.

Av den totale rammen utgjør 1.462 millioner kroner budsjettoverføringer, mens økte målpriser utgjør 198 millioner kroner.

1.415 millioner kroner skal dekke opp for en beregnet kostnadsvekst. Kravet vil gi en inntektsøkning på 25.300 kroner.

Blant konkrete krav er å innføre et driftsvansketilskudd for vanskelig tilgjengelige jordlapper og et nytt tilskudd for små og mellomstore melkebruk. Dette utgjør halvparten av de norske melkebrukene. Bøndene vil også ha virkemidler for å fornye driftsapparatet for små og mellomstore gårder. Samtidig ønsker organisasjonene at det settes et øvre tak på husdyrtilskudd og arealtilskudd.

Videre vil bondeorganisasjonene ha tiltak som stimulerer til økt produksjon av korn, poteter, grønnsaker, frukt og bær, samt økologiske produkter.