Moldes NFF-klage avvist. Neerland: – Kan være smart å gå gjennom reglene

Nyheter

Under søndagens kamp mot Vålerenga pådro Eirik Hestad seg et gult kort etter å ha blitt tatt av VIFs keeper Adam Larsen Kwarasey. Hestad ropte på straffe, men fikk ikke medhold av dommer Dag Vidar Hafsås, som heller ga Hestad gult kort for det han oppfattet som filming. Både kommentatorer og eksperter var enige i at avgjørelsen var feil, og at Molde skulle hatt straffe. Hafsås innrømmet selv feilen etter kampslutt.

MFK valgte å levere inn klage til Norges Fotballforbund i håp om å få det gule kortet strøket.

– Vi vil sende inn vår rapport knyttet til den aktuelle situasjonen. Dommer ga gult for filming, og det var det ikke. Så gult kort skulle han ikke gitt, sa MFK-direktør Øystein Neerland til Rbnett tirsdag.

Nå melder Eurosport at MFKs klage har blitt avvist av NFF.

– I dette tilfellet har dommeren vurdert de faktiske omstendigheter til å kvalifisere for et gult kort. NFF har ikke adgang til å overprøve dommerens avgjørelse vedrørende de faktiske forhold, og kan dermed ikke annullere det gule kortet som ble tildelt Hestad, skriver direktør for konkurranse i NFF, Nils Fisketjønn i en SMS til Eurosport.

På spørsmål fra Eurosport om NFF burde vist mer skjønn i etterkant, med tanke på at Hafsås selv innrømmet feil, svarer Øystein Neerland:

– Det kunne vi kanskje diskutert, men nå er nå regelverket som det er. Innimellom kan det likevel være smart å gå gjennom reglene og se om de fungerer som de skal.

– Vi må gjerne modernisere reglene rundt fotballen sånn den har utviklet seg. Så får vi se om vi eventuelt spiller inn noe vedrørende dette i framtiden, svarer Neerland på spørsmål om regelverket burde endres.