Nyheter

Dom i ubåtsaken

I København er det ventet at dommen i rettssaken mot Peter Madsen vil komme klokken 13.

Madsen er tiltalt for drap på og likskjending av den svenske journalisten Kim Wall.

Frps landsmøte-pressekonferanse

Fremskrittspartiet holder i dag pressekonferanse i forkant av helgens landsmøte. Pressekonferansen vil bli holdt på Frps partikontor og starter klokken 12.30.

Partileder Siv Jensen, 1. nestleder Per Sandberg, 2. nestleder Ketil Solvik-Olsen og generalsekretær Fredrik Färber vil være til stede.

Kronprinsparet i Litauen

Kronprinsparet er på offisielt besøk i de tre baltiske landene. I dag er de i Litauen før turen går til Estland senere på dagen.

Anledningen for besøket hundreårsjubileet for Litauen, Latvia og Estlands selvstendighetserklæringer.

Giverkonferanse for Syria

Det er klart for dag to av den internasjonale giverkonferansen for Syria. Utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) deltar i giverkonferansen EU er vertskap for.

Krigen i Syria har rast i over sju år og har trolig kostet over 350.000 menneskeliv.

Macron taler i Washington

Frankrikes president Emmanuel Macron er på statsbesøk i USA. Klokken 16.30 skal han tale i Kongressen, og senere har president Donald Trump invitert til statsmiddag i Det hvite hus.

Tirsdag sa Macron at USA og Frankrike vil forsøke å oppnå en ny atomavtale med Iran.