Nyheter

Åpner for å bli i Syria

President Donald Trump har endret tonen rundt USAs tilstedeværelse i Syria. Han ser ut til å åpne for å bli værende i landet i en tid framover.

For rundt en måned siden overrasket Trump mange med å kunngjøre at han kom til å trekke USA ut av Syria «veldig snart». Under en pressekonferanse sa Trump at han og Frankrikes president Emmanuel Macron hadde diskutert ulempene ved å trekke seg ut av landet.

To romere pågrepet i Liverpool

Merseyside-politiet har arrestert to menn fra Roma, mistenkt for drapsforsøk på en 53 år gammel mann før Liverpools mesterligasemifinale mot Roma.

Det opplyste politiet i en uttalelse i natt. De to mennene er 25 og 26 år gamle. Tilstanden til 53-åringen er kritisk, ifølge politiet.

Brann på institusjon i Akershus

40 beboere og 10 ansatte ble evakuert fra en psykiatrisk institusjon i Hurdal i Akershus etter brann i natt.

Det brant inne på et rom, bak en branndør, og det var ikke fare for spredning. Etter kort tid kunne brannvesenet melde at flammene var slukket.

Russ påkjørt i Stavanger

En russ ble kjørt til sykehus etter å ha blitt påkjørt på Jåttå i Stavanger. 19-åringen som skal ha kjørt bilen, stakk fra stedet etter påkjørselen, men møtte senere politiet utenfor politistasjonen i Sandnes. Han ble pågrepet og satt i arresten.

Mannen som ble påkjørt, skal være lettere skadd.

Flest kvinner ble drept i Toronto

De fleste av de ti som ble drept i bilangrepet i Toronto, er kvinner mellom 20 og 80 år, opplyste politiet i natt.

25 år gamle Alek Minassian var ikke en kjenning av politiet før han pløyde inn i en folkemengde i den canadiske byen mandag. Politiet mener angrepet utvilsomt var en bevisst handling.