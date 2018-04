Delte ut 750.000 kr. til lokale talenter

Nyheter

ÅLESUND: Prisene, som i år gikk til 15 ungdommer og unge voksne, ble delt ut på en galla i Ålesund tirsdag.

Fotballreise til England

Blant mottakerne av årets stipend er Sara Kanutte Fornes (17) fra Gossen. Fotballtalentet spiller til på Træff og J17-landslaget. I dag er hun elev på idrettslinja til Romsdal VGS, og til sommeren flytter hun til Trondheim for å satse videre på fotballen. Drømmen er å spille i Tyskland, England eller Frankrike og for A-landslaget.

– Jeg ønsker å raskest mulig spille meg inn i A-lagstroppen til Trondheims-Ørn, og spille i toppserien, sier hun i en pressemelding.

– Jeg vil bruke stipendet på reise til England og trene med en av toppklubbene der. Jeg er sikker på at det kan gi meg mye kunnskap og motivasjon til å jobbe meg opp på dette nivået.

Nytt instrument

Felespiller og musikktalent Frøydis Bergheim Ruud (29) fra Åndalsnes vil bruket stipendet til kjøp av nye instrument og lydutstyr. I tillegg til et tradisjonelt uttrykk jobber Bergheim Ruud med å utforske nye musikalske og teknologiske løsninger.

– Teft-stipendet vil jeg bruke til å investere i instrument og lydutstyr som vil gjøre det lettere å gjennomføre mine soloprosjekt, sier Ruud.

– Stolte

Sparebanken Møre har delt ut Teft-prisene hvert år siden 2007. Prisen deles ut til unge talent, mellom 15 og 35 år, som er bosatt eller kommer fra Møre og Romsdal. I år ble det altså 15 mottakere som får 50.000 kroner hver.

– Vi i Sparebanken Møre er svært stolte over å få hedre flotte og hardtarbeidende talent. Vi får tilbakemeldinger om at disse stipendene gjør en forskjell for utøverne på grunn av den økonomiske støtta til å videreutvikle talentet de har. I tillegg til at utøverne blir sett og løftet fram. Det gleder vi oss over og heier på stipendvinnerne, skriver Sparebanken Møre i en pressemelding.

Gir ut nytt album

Kristoffer Eikrem (29) som er bosatt i Oslo, men opprinnelig fra Molde, er også blant mottakerne av årets stipend. Han er i ferd med å gi ut sitt andre album i samarbeid med pianist Kjetil Jerve. De to ga ut debutalbumet «Feeling/Emotion» i 2014.

– Stipendet vil bli brukt i forbindelse med innspillinger og utgivelser av nevnte prosjekt, samt aktiviteter rundt dette. I tillegg ønsker jeg å kjøpe meg flygelhorn, sier han.

Sikter på EM og World Cup

Taekwon-Do-utøveren Adrian Ulvestad Olsen (18) fra Molde vant også stipend. Han har vært aktiv i sporten siden han var åtte år gammel og har allerede en rekke EM- og NM-medaljer under sitt svarte belte. Til daglig jobber han også som instruktør i Molde.

– Elevene jeg trener er en av mine største inspirasjonskilder. Rollen som instruktør har gitt meg glede, sjøltillit og mestringsfølelse, sier han.

Stipendet skal brukes på kostnader knyttet til nytt utstyr og mesterskap.

– De neste mesterskapene er EM 2018, World Cup i Australia 2018, NM i Oslo 2018 og flere mindre mesterskap lokalt og regionalt. Drakter og treningsutstyr må også byttes ut jevnlig, sier Olsen.

Vil på turné

Saksofonist Lauritz Lyster Skeidsvoll fra Kleive ønsker å bruke stipendet til å legge ut på turné med frijazzkvintetten “Bear Brother».

– Jeg vil bruke noe av midlene på å lage en skikkelig turné med denne gruppa som består av unge, motiverte studenter. Jeg vil at turneen skal foregå både i Norge og utlandet, seier han.

Studenten ved Norges musikkhøgskole i Oslo har “Framtida i norsk jazz” to ganger.

Telemarkkjører Guro Helde Kjølseth (23) fra Åndalsnes vil få god bruk for stipendet på et økonomisk dårlig stilt landslag. Utøveren må ut med flere egenandeler i forbindelse med sesongen.

– Stipendet vil bli brukt til dette, samt utstyr og reising som kommer ved siden av, sier Helde Kjølseth.

I år er målet å ta gull i VM på Rjukan.

Mottakere: