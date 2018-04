Sparebanken Møre med 141 millioner i resultat første kvartal

Nyheter

– Vi har fått en god start på året og leverer et solid resultat for 1. kvartal. Nøkkeltallene våre viser positiv utvikling, samtidig som de økonomiske utsiktene for Møre og Romsdal er gode. Dette gjør oss optimistiske med tanke på resten av 2018, sier adm. direktør i Sparebanken Møre, Trond Lars Nydal i en pressemelding.

De siste 12 månedene har utlånsveksten vært 7,8 prosent, mens innskuddsveksten har vært 2,7 prosent. Banken har også en ren kjernekapitaldekning på 15,1 prosent ved utgangen av kvartalet.

– Dette gir oss et godt utgangspunkt for å vokse videre. Vi ser at kombinasjonen av kompetente og omstillingsdyktige ansatte, nærhet til kundene og kjennskap til markedet vårt gir oss gevinst på de fleste områder. I det tøffe konkurransebildet er dette en sentral årsak til at vi fortsetter å styrke markedsposisjonen vår, sier Nydal.

Lønnsom drift

Ved utgangen av første kvartal utgjorde utlån til kunder 58,2 milliarder kroner, samtidig som samlet innskudd var på 33,5 milliard. Rentenetto var på 289 millioner og totalt var kostnadene 43,6 prosent av inntektene, som ga det solide resultatet.

– Vi driver banken lønnsomt og effektivt, i tillegg til at vi investerer i både kompetanse og teknologi. Vi har drevet bank i generasjoner, og vi har vært gjennom utallige omstillingsfaser gjennom tidene, sier Nydal, som i år skal markere 175-årsjubileet til banken.