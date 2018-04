Se den livsfarlige vogntog-forbikjøringa opp Romsdalen

Nyheter

Forrige torsdag var det nære å gå galt mellom Verma og Bjorli. En trailersjåfør presset seg fram og forbi i motbakkene - da det kommer et vogntog i mot samtidig rundt svingen.

Rbnett har snakket med sjåføren som ble forbikjørt, som ikke ønsket å stå fram med navn, etter å ha sett kommentarfeltet når VG publiserte videoen mandag kveld. Til Rbnett sier han at han skjønte at vogntoget som kom bak ville forbi, men trodde ikke han ville presse seg fram der, på grunn av motbakken og svingene.

– Jeg trodde han ville gi seg når han så svingen, men han fortsatte å gi gass. Jeg holdt vel omlag 70 km/t, og han kan maks ha hatt noe særlig mer enn 90 km/h, så det tar lang tid å kjøre forbi. Når det kom et vogntog imot bremset jeg alt jeg kunne og låste det som var, det gjorde vogntoget som kom nedover også, sier sjåføren.

– Styggeste forbikjøringa

Han har kjørt tungtransport sjøl i ett års tid, og har sett mye stygg kjøring, men ikke så ille som episoden forrige uke.

– Det er den verste situasjonen jeg har vært i, sier sjåføren.

Han som presset seg forbi var en utenlandsk sjåfør, som kjørte for selskapet Kauritel. Til VG sier Kauritel at det skal snakke med sjåføren, og at det var uakseptabelt.

Erik Hartmann i Trygg Trafikk sier det er den styggeste forbikjøringen han har sett, og at sjåføren bør miste førerkortet.

– Det er til å bli kvalm av. Dette er en politisak så det holder, sier Hartmann.