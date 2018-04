Mann innrømmet voldtekt, ble frikjent

Nyheter

Avisa Nordland skriver at aktor, statsadvokat Thor Erik Høiskar, la ned påstand om to år og ti måneders fengsel, mens mannens forsvarer, advokat Finn Ove Smith, la ned påstand om frifinnelse. Kvinnen krevde oppreisningserstatning på 150.000 kroner. Aktor har anket dommen.

De to hadde festet sammen, før de og noen andre venner endte hjemme hos kvinnen, hvor de sovnet i samme seng. Morgenen etter våknet kvinnen i 20-årene av at den jevnaldrende mannens erigerte penis var inni henne. Det så da ut som at mannen sov, ifølge NRK.

Både i tekstmeldinger til fornærmede og i avhør med politiet, ga mannen uttrykk for at han ikke kjente til at han hadde hatt samleie med kvinnen. I forbindelse med etterforskningen ble det gjort funn av DNA fra mannens sæd og han erkjente da forholdet.

I Salten tingrett sto mannen i 20-årene tiltalt for seksuell omgang med noen som var bevisstløs eller av andre grunner ute av stand til å motsette seg handlingen.

I retten erkjente han straffskyld og tok ansvar for det som hadde skjedd, men forklarte at han ikke husket noe av samleiet og mente han hadde handlet i søvne. Mannen fortalte også at han i forkant hadde drukket alkohol og at han som følge av dette, fikk blackout.

Salten tingrett konkluderer i dommen med at mannen trolig var bevisstløs da han utførte samleiet. Til politiet forklarte kvinnen at hun oppfattet at tiltalte sov da hun våknet. Ifølge retten underbygger dette at mannen kan ha handlet i søvne.