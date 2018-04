Fylkestinget godkjenner bompenger på Lønset-Hjelset

Nyheter

Vedtaket er i tråd med det Statens Vegvesen har anbefalt i sitt handlingsprogram for 2018-2023.

Prosjektet E39 Lønset-Hjelset omfatter bygging av 9,5 km tofelts veg med midtrekkverk og forbikjøringsfelt på strekninga Lønset – Hjelset i Molde kommune. Anleggsstart for prosjektet er planlagt i 2019 med ferdigstilling sommeren 2022 - koordinert med tidspunkt for å ta det nye sjukehuset på Hjelset i bruk.

- Av og til er det uforklarlig hvordan et prosjekt kommer inn i Nasjonal Transportplan. Dette prosjektet er egentlig 40 år gammel. Men plutselig oppdager altså Statens Vegvesen at det skal bygges et sjukehus der, og skjønner at nå er det kanskje på tide å sette i gang. Det måtte et møte ansikt-til ansikt med vegdirektøren til for at de ble klar over det, sier Torgeir Dahl (H).

Vedtaket er identisk med det kommunestyret i Molde gjorde i forrige uke.

Fylkestinget forutsetter i sitt vedtak at innkrevinga av bompengene skal skje på Hjelset ii begge retninger, i automatiske bomstasjoner både på ny og på dagens E39, og at en gjennomsnittlig bompengetakst må ligge på inntil 27 kroner. Hele prosjektet har en kostnadsramme på 1380 millioner kroner. Bompengeandelen er på 770 millioner kroner.