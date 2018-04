Forlenget varetekt etter Ålesund-drapet

Nyheter

Den 29 år gamle mannen fra Sunnmøre samtykker til fire nye uker i varetekt, det melder NRK. Mannen er siktet for forsettlig drap etter en alvorlig voldsepisode i Ålesund 26. februar i år. En 29 år gammel mann fra Fræna døde av som følge av skadene han fikk da han ble knivstukket på åpen gate. Bakgrunnen for videre varetektsfengsling er fare for gjentakelse, opplyser politiet til NRK.

Den drepte var fra Fræna – navnet frigitt Det var den 29 år gamle Robin André Svendsen fra Fræna som ble drept på åpen gate i Ålesund mandag ettermiddag.

Drapssiktet er nylig dømt for vold – har knivstukket tidligere Mannen som er siktet for drapet på åpen gate i Ålesund er tidligere straffedømt en rekke ganger. Siste dom var avsagt 17. november 2017.