De har skapt sikre arbeidsplasser i over 25 år. Nå har de fått heder og ære

Nyheter

”Årets Byggmann 2017” ble Blø Bygg AS fra Midsund. Prisen ble delt ut på Byggmanns årlige forhandlersamling i Ålesund.

I begrunnelsen for kåringen sa Byggmann-direktør Are Blindheim at prisen ”Årets Byggmann” i år går til et medlem som har vært medlem i over 25 år, og som har vært en stabil representant for Byggmann.

– De har skapt sikre arbeidsplasser og fornøyde kunder, og er en anerkjent aktør i sitt område, ikke minst gjennom solid entreprenørskap, godt håndtverk og gode resultater. De har høy kompetanse både faglig og forretningsmessig, og har bidratt positivt til kjedens utvikling. Bedriftens lojalitet til kjeden er meget høy, og de har alltid sluttet opp om kjedens samlinger og arrangementer. Årets vinner er en meget god ambassadør for Byggmann, og er et medlem vi er stolte av å ha i kjeden, sa Blindheim.

Til avisa midsundingen.no sier Per Inge Blø, som starta Blø Bygg i 1986 sammen med broren Oddbjørn Blø, at det var stas å få pris.

– Det er ei tillitserklæring å få prisen. Det er et bevis på at det vi har jobba med i mange år blir lagt merke til, sier Blø.