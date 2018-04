Dømt til samfunnsstraff etter vold mot dørvakt

Nyheter

En mann i begynnelsen av 20-åra måtte nylig møte i Romsdal tingrett tiltalt for å ha utøvd vold mot ei dørvakt i Molde. Det var i oktober at han dro på byen med en kompis. I retten innrømmet han at han var full da dette skjedde.

Han ble sendt ut fra et utested av en av vaktene, men mente han ikke hadde fått noen god forklaring på hvorfor. Han stilte seg derfor i kø for å få spørre vakta om dette. Da han kom fram og spurte, så vakta bare dumt på ham, forklarte han i retten.

Dette gjorde at han førte hånda raskt opp mot halsen til vakta, forklarte han, men sa samtidig at det ikke var ment som et slag, men at han ville ta tak i vakta for å få en forklaring.

Vakta fikk ikke store skader eller smerter, men ifølge dommen oppsto det noen merker på halsen og kjeven etter hendelsen.

Romsdal tingrett endte med å dømme mannen til samfunnsstraff i 45 timer med en gjennomføringstid på 120 dager.