Stadig flere humanistiske konfirmanter

Nyheter

Det tilsvarer 18,6 prosent av alle norske 15-åringer, melder Human-Etisk Forbund (HEF).

Generalsekretær Trond Enger i HEF er strålende fornøyd med at nesten en av fem velger humanistisk konfirmasjon.

– Dagens informasjonssamfunn krever at ungdommer tidlig lærer seg å tenke kritisk og selvstendig. Våre kurs skal gi unge selvtillit til å ha egne meninger, pirre nysgjerrigheten deres og trene evnen til refleksjon, sier Enger.

Fylket med den høyeste andelen humanistiske konfirmanter er Vestfold med 27,4 prosent. Deretter følger Akershus med 25,2 og Oslo der 23,6 prosent av dem som fyller 15 i 2018 har valgt humanistisk konfirmasjon. Finnmark og Sogn og Fjordane ligger lavest med en andel på henholdsvis 9,7 og 7,3 prosent.

Humanistisk konfirmasjon, som tidligere var kjent som borgerlig konfirmasjon, har eksistert siden 1951. Den gangen het kurset «Kurs i godt medborgerskap», og siden har over 260.000 ungdommer blitt konfirmert på denne måten.

– Selv om kurset har endret seg med årene, er temaer som valg, kritisk tenkning og meningen med livet fortsatt like viktig for ungdommer å reflektere over. I Humanistisk konfirmasjon får de sjansen til å diskutere disse spørsmålene med andre konfirmanter, sier Enger.

Andelen 15-åringer som konfirmerer seg i regi av Den norske kirke lå i fjor på 57,5 prosent, et fall på rundt 10 prosentpoeng sammenlignet med 2007.