Rekordmange lærere får ta videreutdanning

Nyheter

Det er en økning på 62 prosent siden 2014, opplyser Kunnskapsdepartementet i en pressemelding. Samtlige lærere som har ønsket videreutdanning i de prioriterte fagene matematikk, norsk og engelsk har fått sine søknader godkjent.

– I dag er det grunn til å juble. Rekordmange lærere i Møre og Romsdal har fått godkjent søknaden sin om videreutdanning. Dette viser at det er mange engasjerte og dyktige lærere som ønsker seg faglig påfyll, sier Synnes.

– Det å satse på læreren er en viktig investering for fremtiden. Vi vet at læreren er den viktigste enkeltfaktoren for elevenes læring. Det er gledelig å se at lærerne ser verdien i faglig oppdatering og benytter seg av tilbudet, legger hun til.

Omtrent 20.000 lærere har gjennomført videreutdanningen siden regjeringen startet satsningen i 2013. Målet er å gi videreutdanningstilbud til alle lærere som mangler fordypning i forhold til de nye kompetansekravene i matematikk, engelsk, norsk, norsk tegnspråk eller samisk. Lærere som underviser på barneskolen må ha 30 studiepoeng. Lærere på ungdomsskole-nivå må ha dobbelt så mange.

Fristen for å søke om videreutdanning gikk ut 1. mars. Ifølge NTB var det over 10.000 norske lærere som søkte før fristen gikk ut. I Molde var det totalt 41 lærere som søkte om videreutdanning. 22 lærere fikk søknaden godkjent, mot 17 i fjor.

– I likhet med andre yrker, er det viktig at også lærerne får tilbud om å spisse og fornye egen kunnskap. Slik ønsker vi å gjøre gode lærere enda bedre. Videreutdanningen har så langt gitt gode resultater. Nesten 7 av 10 lærere som har deltatt på videreutdanning sier at de har blitt bedre lærere og at elevene deres lærer mer, sier stortingsrepresentant Jan Steinar Engeli Johansen (Frp) fra Averøy.

– Vi er glade for at satsingen virker! Her i Møre og Romsdal ser vi en økning fra 232 til 311 godkjente søknader siden i fjor. Det er en økning på 34%! Det er gledelig at stadig flere får tilbud om videreutdanning, når vi vet at læreren er den viktigste enkeltfaktoren for elevenes læring. Det er avgjørende for å sikre en skole i verdensklasse.