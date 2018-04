Ras stengte Raumabanen

Nyheter

Raumabanen er stengt etter at det skal ha rast is ned fra en fjellside og landet på skinnene, opplyser NSB og Bane Nor. Isen ble oppdaget av en lokmotivfører.

- På grunn av hensyn til sikkerheten har en valgt å stenge Raumabanen inntil en har fått sjekket forholdene. Det er satt opp alternativ transport for alle avgangene vi har nå, sier pressevakten til NSB.

Det er Bane Nor som har ansvar for drift og vedlikehold av togbanen.

- Raumabanen blir stengt inntil noen har vært på stedet og fått sjekket forholdene, sier pressevakt Olav Nordli hos Bane Nor.

- Kan du si noe om hvor lang tid det vil ta?

- Det kan jeg ikke si noe om enda, sier Nordli.

Litt over kl 20 mandag kveld melder NSB at togene kan kjøre som normalt på Raumabanen. Dombås-Åndalsnes er åpnet for togtrafikk. Det kan fortsatt oppstå forsinkelser og innstillinger inntil normal drift.