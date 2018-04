Nye rapporter

Nyheter

Stena Recycling, Veidekke og Bergmesteren Raudsand har bestilt to utredninger i forbindelse med det pågående arbeidet med reguleringsplan for Raudsand. Tilleggsutredningene har vurdert mulig påvirkning på fisk i oppdrettsanlegg i Tingvollfjorden, samt på villaks og sjøørret i fjorden som følge av utbyggingen på Raudsand.

Den ene utredningen, som er utført av Akvaplan NIVA, vurderer mulige effekter av anleggsarbeidet. Dette er utfylling av stein i fjorden for oppbygging av industriområdet (sjøfyllingen).

Den andre utredningen, som er utført av Norconsult, vurderer effektene av utslipp fra et permanent gjenvinningsanlegg inklusive deponier i fjellhaller hvor restavfallet etter rensing og gjenvinning av uorganisk farlig avfall skal deponeres.

I en pressemelding til Rbnett opplyser Veidekke Entreprenør AS dette om resultat av utredningene:

Akvaplan NIVA konkluderer slik:

«Modellstudien viser at påvirkningen på oppdrettslokalitetene av partikler og miljøgift i form av kobber vil være liten. I henhold til etablert miljøklassifisering for suspendert stoff vil tilstanden på lokalitetene klassifiseres som 1 «meget god», og for konsentrasjoner av kobber til 1 «bakgrunn», og 2 «God» i perioder med eksponering. Den høyeste modellerte partikkelkonsentrasjonen er på 1,4 mg/l. Litteraturen gir ingen eksempel på at så lave konsentrasjoner har ført til akutt dødelighet hos fisk. Det er verdt å merke seg at de beregnede verdiene ikke er konstante verdier, og at de for det meste vil være langt lavere. I tillegg har denne studien brukt meget konservative inngangsdata for å vurdere om det kan oppstå mulige negative effekter («worst case»).

Partikkelkonsentrasjonene som er beregnet for Tingvollfjorden kan ikke redusere fiskens velferd på grunn av stress og redusert sykdomsresistans. Til dette er konsentrasjonene for små.

Effekter på grunn av forhøyede verdier av kopper er også lite sannsynlig ut fra de verdiene man kommer frem til i denne beregningen.»

Norconsult konkluderer slik:

«Konklusjonene er at de tidligere vurderingene av mulig påvirkning stå ved lag; dvs. at det aktuelle utslippet ved Raudsand ikke vil gi negative konsekvenser av betydning. Det er ikke identifisert registrerte akvakulturlokaliteter eller gyteområder som ligger i avstander som tilsier at de vil bli påvirket av utslippet. Videre vurderes påvirkningsomfanget for vill anadrom fisk å være ubetydelig og medføre ubetydelig – liten negativ konsekvens. Utslippspunktet i en bratt sprengsteinskråning, som ikke er et foretrukket habitat for vill laksefisk, og spredningssonen for utslippet ligger under de øvre vannlagene som slik fisk vandrer og oppholder seg i.»

Veidekke Entreprenør AS viser til at begge rapportene konkluderer med at utbyggingen på Raudsand ikke vil ha noen negativ effekt på fiskebestanden i Tingvollfjorden, verken på vill laksefisk eller på fisken som befinner seg i oppdrettsanleggene i området.

Rapportene er sendt Nesset kommune som tilleggsinformasjon til det materialet som nå ligger ute i forbindelsen med den offentlige høringen av planforslaget for Raudsand.