Kjørte dagen derpå – mister lappen i to år

En mann fra Molde måtte nylig møte i Romsdal tingrett tiltalt for promillekjøring. Det var i desember i fjor at mannen drakk både øl og vodka om kvelden – dagen etter satte han seg i bilen for å kjøre til butikken. Politiet stoppet ham og tok blåseprøve – prøva viste at han fortsatt var alkoholpåvirket.

Mannen har hele tiden innrømmet forholdet og han er også i gang med et behandlingsopplegg for alkoholproblemene han har.

Promillen var på 0,78 da mannen ble stoppet. Normalt ville dette gitt ubetinget fengsel i 26 dager, skriver Romsdal tingrett i dommen. Men fordi mannen er i gang med et behandlingsopplegg, og fordi han hele vegen har lagt kortene på bordet, ble straffen gjort betinget. Forutsetningen er at han gjennomfører et program mot ruspåvirket kjøring.

Mannen blir uten førerrett i 24 måneder – og han må også betale ei bot på 54.000 kroner.