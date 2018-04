Forsøkte å svindle Nav for penger

Nyheter

Mannen i slutten av 20-åra leverte meldekort til Nav i ett år med feil opplysninger. I Romsdal tingrett fortalte han at han gjorde det for å få mer penger. Han innrømmet også at han visste at dette var straffbart.

Totalt fikk han utbetalt 139.318 kroner for mye fra Nav på grunn av de uriktige opplysningene. Hovedregelen i norsk rettspraksis er å gi fengselsstraff når det er bevisste trygdebedrageri som overstiger 60.000 kroner.

Han har nå betalt tilbake hele beløpet til Nav. Han ble likevel dømt til fengsel i 30 dager. Uten tilståelsen hadde straffen blitt 45 dager i fengsel, heter det i dommen.