Midsund-rådmannen: – Du sitter igjen med en følelse av at du rett og slett har blitt lurt

VG har de siste ukene skrevet en rekke kritiske artikler om Det Norske Kartselskapet, ledet av Laila Mjeldheim. I en ny artikkel fokuserer de på hvordan selskapet har fakturert kommuner rundt om i hele landet og hvordan rådmenn og andre kommunale ledere føler seg lurt.

Midsund-rådmann Ketil Ugelvik er blant dem.

Føler seg lurt

– Det er ikke dimensjonen økonomisk som opprører meg, men du sitter igjen med en følelse av at du rett og slett har blitt lurt, sier han til VG.

Ugelvik mener Midsund kommune har blitt fakturert drøyt åtte ganger mer enn de skulle blitt de siste to årene. Han sier til avisa at dette har skjedd fordi Det Norske Kartselskapet har sendt fakturaer til ulike kommunale avdelinger flere ganger i året.

– Spekulativt

Han har framsatt et krav om å få tilbakebetalt pengene. «Vi føler oss lurt!» skriver han i et brev til selskapet.

– For meg er den måten de har gått frem på og måten de arbeider på, rett og slett spekulativt, sier Ugelvik til VG. Og:

– Når man ser nærmere etter, er produktet de selger tjenester du kan få gratis andre steder.

– Svertekampanje

Laila Mjeldheim i Det Norske Kartselskapet svarer VG gjennom sin advokat:

– I lys av den massive svertekampanjen som VG har ført mot meg og selskapet over flere måneder, ligger det derfor klare føringer for de som er blitt kontaktet, om at VG bare er ute etter det negative.

– Samtidig presiserer jeg igjen at de kunder som måtte ha noe å klage over, eller ønsker å oppklare eventuelle misforståelser, bes umiddelbart ta kontakt med oss.

Vestnes nesten lurt

VG har også vært i kontakt med administrasjonssjef Tone Roaldsnes i Vestnes kommune.

– Jeg holdt på å bli lurt av deres presentasjon. Man får inntrykk av det er en offentlig organisasjon som ringer, altså fra det statlige Kartverket, sier Roaldsnes til VG.

Avisa har også vært i kontakt med tidligere fungerende rådmann i Sandøy kommune, Kim-Andre Breivik. Sandøy kommune sa opp avtalene med kartselskapet i 2012.

– Det kom flere og større faktura på produkter vi ikke hadde bestilt, forteller han til VG.

Han sier også at kommunen trolig ikke har hatt noe nytte av produktene de betalte for.