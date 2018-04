MFK-direktøren om bannerne til Klanen: – Dette er ikke greit. Vi har gitt delegat og arrangør beskjed

Nyheter

«Heller horesønn enn voldtektsmann», «Selv om noen sover gjelder fortsatt Norges lover» og «Sex krever samtykke – håper du mister såpestykket» var blant budskapene de møtte Molde med. På ett av bannerne var også spillerens navn skrevet. Den tiltalte Molde-spilleren nekter skyld og saken kommer ikke opp for retten før i august. MFK har derfor valgt å bruke spilleren i påvente av en dom.

– Ikke greit

Tidligere har Molde-direktør Øystein Neerland ikke ønsket å uttale seg særlig om saken. Nå sier han til TV 2 at de har gitt beskjed om hva de mener om bannerne.

– Dette er ikke greit. Vi har gitt delegat og arrangør beskjed, sier han til TV 2.

TV 2 har fått bekreftet fra kampdelegat Njål Rønning at de har mottatt klage fra Molde.

Vålerenga tar avstand

Mange av Vålerenga-supporterne ropte og sang navnet til den siktede MFK-spilleren gjennom store deler av kampen. Klanen sendte tidligere også ut en Twitter-melding der de minnet om at «Intility Arena er en voldtektsfri stadion».

Til TV 2 sier daglig leder i Vålerenga Elite, Erik Espeseth at Klanen har beveget seg over reglene som ble satt før kampen.

– Vi gikk igjennom dette med supporterne før kampen, fordi vi visste at det mest sannsynlig ville dukke opp slike skilt. Vi mener for at det ikke er bra at de velger å skrive slike ting, spesielt banneret som navngir personen det gjelder, og kan ikke stå bak dette, sa Espeseth til TV 2.