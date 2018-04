Dommen nærmer seg for Peter Madsen

Nyheter

Københavns Byret skal etter planen avsi dom mot Madsen, som er tiltalt for drap på den svenske journalisten Kim Wall, førstkommende onsdag. Det skjer etter at partene har holdt sine prosedyrer i det som er en av tidenes mest omtalte drapssaker i Norden.

Aktors primære påstand er fengsel på livstid, sekundært forvaring.

Det finnes få, om noen, eksempler fra dansk rettspraksis på at en livstidsdom har ført til at noen faktisk soner livet ut, ifølge jussprofessor Thomas Elholm ved Syddansk Universitet i Odense.

– Livsvarig fengsel betyr egentlig livsvarig, men etter at man har sonet tolv år, har man mulighet for å søke om prøveløslatelse. Og det får man ofte, kanskje ikke når det har gått tolv år, men en tid etter, sier Elholm til NTB.

Livstid eller 16 år

Som i Norge er dansk forvaringsstraff ikke tidsbestemt. Når aktors primære påstand likevel er varslet å bli livstid i fengsel, forklarer jussprofessoren det slik:

– Det er tradisjon og praksis for å kreve livstidsstraff først hvis det er aktuelt. Men hvis retten ikke finner at det er grunnlag for livstid, skal den idømme et antall år frihetsstraff. I Danmark er det opp til 16 år, sier Elholm.

Riktignok åpner lovverket for en tidsbestemt fengselsstraff på opptil 20 år, men dette benyttes svært sjelden.

– Det vil si at hvis det ikke er grunnlag for livstid, kommer vi ned på 16 år. Da tror jeg at man anser ham for å være farlig og at det er derfor man sier at hvis det ikke er grunnlag for livstid, så er det viktig med forvaring for å forebygge en fare, legger professoren til.

Vurdering etter tre år

Visse forutsetninger må være oppfylt for at retten kan idømme noen forvaring, blant annet at den skal ha et preventivt mål gjennom å forebygge mot en bestemt fare.

– Hvis ikke denne faren foreligger eller hvis forvaring ikke er egnet til å forebygge faren, kan man ikke dømmes til forvaring, forklarer Thomas Elholm.

Gjennomføringen av forvaring i Danmark skiller seg på enkelte punkter fra Norge. Der norske forvaringsdømte først har krav på vurdering om prøveløslatelse når minstetiden er sonet, har de dømte i Danmark krav på ny vurdering etter tre år.

Et spørsmål om bevis

Thomas Eldholm mener saken er interessant ut fra helt andre perspektiver enn det rent juridiske.

– Spørsmålet er om man kan bevise at det er han som har slått henne i hjel, sier han.

Peter Madsen er tiltalt for både overlagt drap, likskjending og grove seksuelle overgrep mot Kim Wall. Madsen har kun erkjent likskjendingen. Under rettssaken har han hevdet at Wall døde av kullosforgiftning, noe som ble avvist av en ubåtekspert og marineoffiser som vitnet i saken.