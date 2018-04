Nyheter

En mann i 30-årene ble i natt anmeldt for drikking på offentlig sted. Mannen satt ved Rutebilstasjonen i Molde og drakk åpenlyst da politiet kom. Han fikk beskjed av politiet om å stoppe og helle ut alkoholen - men i stedet for å etterkomme politiets krav fortsatte mannen heller å drikke. Det endte med anmeldelse for drikking på offentlig sted.

Ved 01.40-tiden kom en politpatrulje over to unge gutter i Molde sentrum som laget bråk og viste såpass dårlig oppførsel at de fikk muntlig pålegg fra politiet om å forlate sentrumsområdet.