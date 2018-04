SV vil lovfeste SFO-plass

Nyheter

– Vi kommer til å legge fram et forslag om å lovfeste retten til å delta i skolefritidsordningen. Det vil innebære at å frata et barn plassen i SFO, ikke er en akseptabel måte å innkreve gjeld på, sier SV-leder Audun Lysbakken til Dagbladet.

Det finnes ikke nasjonale tall på hvor mange barn som har blitt utestengt på grunn av foreldrenes manglende betaling, men SV har bedt Stortingets utredningsseksjon om å hente inn tall fra en rekke kommuner. Tallene viser at 218 barn ble utestengt på grunn av manglende betaling i skoleåret 2016–2017.

Også kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner ønsker å ta tak i problemstillingen.

– I Jeløya-plattformen sier vi at vi vil innføre ordninger med redusert foreldrebetaling og gratis halvdagspass i SFO for barn av foreldre med lav inntekt, tilsvarende ordningene i barnehage, sier han til avisa.