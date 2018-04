Dyrket marihuana i drivhus i Molde

Nyheter

En mann bosatt i Molde måtte nylig møte i Romsdal tingrett tiltalt for å ha dyrket marihuana hjemme i boligen sin.

Mannen forklarte i retten at han kjøpte drivhus, lampe og frø via nettet, og at han deretter dyrket marihuana til eget bruk hjemme. En dag sist høst dukket politiet opp på døra hans, og han innrømmet da umiddelbart forholdet. Politiet beslagla fem planter, som i tørket tilstand utgjorde drøyt 130 gram.

Påtalemyndighetene mente mannen burde dømmes til fengsel i 30 dager, og dommerfullmektig Ragnhild Camilla Pedersen var enig i dette. Uten tilståelse ville straffen blitt på 34 dagers fengsel.