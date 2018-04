Ruset mann mistenkt for innbrudd i bil

Nyheter

Politiet fikk klokken 7.40 fredag melding om innbrudd i en bil i Nøisomhedsvegen i Molde. Innbruddet har trolig skjedd i løpet av natten. Det skulle imidlertid ikke ta lang tid før politiet fant det som trolig er gjerningspersonen.

Like etter klokken åtte fikk politiet nemlig melding om en mistenkelig ruset person som befant seg i samme område. Politiet mistenker at det er denne mannen i 30-åra som står bak innbruddet. Etter å ha fått kontakt med mannen viste det seg at han bar på gods som politiet tror stammer fra bilen.