I år blir det betydelig flere turer. Dette er årets Stikk Ut-poster.

Nyheter

1. mai starter Stikk Ut-sesongen, og til da lanseres også en ny nettside hvor alle turene i fylket blir presentert samlet for første gang.

– Tidligere har de to friluftsrådene presentert turene i sine medlemskommuner på hver sine nettsider, men fra første mai slår vi alt sammen for å gi folk en mer helhetlig oversikt over turer og praktisk informasjon. Vi lanserer en ny felles nettside på stikkut.no til sesongstart, sier Ola Fremo og May-Britt Haukås i en pressemelding.

Knytte sammen regionene

De er ledere i friluftsrådene i henholdsvis Nordmøre og Romsdal og Sunnmøre. De håper at sammenslåingen skal styrke fylket.

– Vi ønsker å markere at Stikk UT! også kan binde oss sammen på tvers av regionene i fylket, sier de.

Alle husstander i Møre og Romsdal vil få tilsendt et kart med oversikt over alle turene. Alle turene er offentliggjort på de eksisterende sidene, men blir altså samlet etterhvert. Totalt blir det 381 turer, i 17 kommuner på Nordmøre og Romsdal, og i 13 kommuner på Sunnmøre.

Friluftsrådet sier at ikke alle turene nødvendigvis kan gås fra 1.mai, på grunn av snøforholdene ved sesongstart. Sesongen varer fra 1. mai til 31. oktober.

Flere bruker Stikk Ut

StikkUt har hatt en stor vekst de siste årene, og stadig økning i antall brukere og registrerte besøk på turmål. StikkUt er et nyttig virkemiddel for kommunene og friluftsrådet for å se hvor folk går mest på tur for å planlegge og gjennomføre tilretteleggings-tiltak eller tiltak for å verne om naturen. Dette er også en av grunnene til at turmålene blir variert fra sesong til sesong, for å unngå at slitasjen på enkelte stier blir for stor.

– Vi gleder oss til ny sesong, over at det blir Stikk UT!-turer i flere og flere kommuner, og over at folk er så flinke til å bruke tilbudet. Stikk UT! gir store naturopplevelser for liten og stor og har blitt et svært viktig folkehelsetilbud i fylket vårt, sier Ola Fremo og May-Britt Haukås.

Dette er turene på Nordmøre og i Romsdal 2018

Aukra

1. Aukra kyststi, Gossen (trillevennlig)

2. Berghaugen, Gossen (trillevennlig)

3. Eidskremheia, Julsundet

4. Emmershaugen/Riksfjordremma (trillevennlig)

5. Hundetjønna, Julsundet (trillevennlig)

6. Jærmannburet, Gossen

7. Purkeneset, Gossen

8. Ramshaugen, Julsundet

9. Svartnakken, Julsundet

10. Ørnehaugen, Gossen

Molde

111. Bergsvatnet, Moldemarka (trillevennlig)

112. Brattlihaugen

113. Folkestien på Nesje (trillevennlig)

114. Haukarheia, Moldemarka

115. Hausen, Årølia

116. Hjertøytangen, Hjertøya

117. Julneset, Mordalsvågen (trillevennlig)

118. Kringstadsetra (trillevennlig)

119. Liavegen (trillevennlig)

120. Lønsetfjellet

121. Moldevatnet, Moldemarka (trillevennlig)

122. Oltervatnet, Istad (trillevennlig)

123. Rishaltheia

124. Skihytta, Moldemarka (trillevennlig)

125. Teppinga, Sekken (trillevennlig)

126. Vassura, Sekken

Nesset

127. Blåfjellet (Blånebu)

128. Gaupåsen, Eikesdalen

129. Grønfjellet/Skåla

130. Grøvelfjellet, Vistdal

131. Hagbøsetra, Bugge

132. Kraftløypa, Eidsøra

133. Ljøsåbotn, Eresfjord

134. Nordmørskaret

135. Rødalsetra, Vistdalen

136. Skogtun familiepark (trillevennlig)

137. Slætte, Eikesdalen (trillevennlig)

138. Snøfjellet

139. Teppingsmyra

140. Vetafjellet

Rauma

141. Bispevatnet, Trollstigen

142. Eiafossen, Romsdalen

143. Grisetskolten, Innfjorden

144. Herjevatnet, Åfarnes (trillevennlig)

145. Litlefjellet, Venjesdalen

146. Litlevatnet, Innfjorden

147. Megårdsdammen, Isterdalen (trillevennlig)

148. Nærturer i Rauma (trillevennlig)

149. Pilgrimsleden, Brøstdalen

150. Rampestreken, Åndalsnes

151. Randsetfjellet (rundløype), Rødven

152. Rundt bruene, Åndalsnes (trillevennlig)

153. Skorgedalsbu, Skorgedalen

154. Stavvatnet, Måndalen

155. Storaksla, Isfjorden

156. Storfjellet, Mittet

157. Svarthammeren, Vågstranda

158. Vikåa, Åndalsnes

Eide

33. Bjergje, Visnes

34. Blåfjellet, Nås

35. Bålhuset Vevang (rundtur)

36. Goddalsvatnet rundt, Bollia

37. Halåssetra (trillevennlig)

38. Hågå rundt, Atlanterhavsvegen

39. Hædalsvatnet

40. Kjølavatnet, Kjøl

41. Lyngstadfjellet

42. Melen fra Godalsvatnet

43. Seterfjellet

44. Skarvan,

45. Snøtinden, Ugelstad

46. Tussvatnet, Vassgård

47. Vågen rundt (trillevennlig)

Fræna

48. Bjørnsund fyr

49. Børresdalen

50. Elnestangen kyststi (trillevennlig)

51. Galten

52. Gangskaret

53. Kyststien i Bud (trillevennlig)

54. Lågheia, Elnesvågen

55. Skaret natursti (trillevennlig)

56. Skottenvatnet, Farstad

57. Tornes Tursti (trillevennlig)

58. Urdfjellet

59. Åndalsetra (trillevennlig)

Gjemnes

60. Duå

61. Fagerlihøgda

62. Holtafjellet

63. Ikorneset, Høgset

64. Litlvatnet, Åndal

65. Midtvatnet, Øre

66. Neshamran, Angvik

67. Orsetsetra, Torvikbukt

68. Rød

69. Silsetvatnet rundt

70. Storåsen i Stokkdalen

71. Tovarden

72. Varden på Bergsøya

Midsund

98. Bløkallen, Midøy

99. Digergubben, Midsund

100. Drynjahatten, Dryna

101. Heggdalshornet, Nord-Heggdal

102. Heggdalsvatnet, Nord-Heggdal

103. Kumlokket, Midsundtrappa

104. Ræstadvatnet, Ræstad

105. Rørsethornet, Rakvåg

106. Sandan, (Hamnaneset) Midøy (trillevennlig)

107. Skaret, Rakvåg/Sør-Heggdal

108. Vågsdalen, Rakvåg

109. Ålesundshaugen, Tangen

110. Ørnekula

Sandøy

159. Bjergane, Harøya (trillevennlig)

160. Harøyburet, Harøy

161. Leira ved Sandøy (trillevennlig)

162. Rambjøra, Orten (trillevennlig)

163. Salsfyret på Husøy (trillevennlig)

Averøy

21. Engviklia

22. Fagerfjellet via Vassdal

23. Hatthaugen fra Rånes

24. Honningsøya rundt

25. Hosetlia

26. Meekknoken

27. Nekstadsetra, Bådalen

28. Ostervatnet, Henda

29. Ristuva via lysløypa

30. Stavneset, Bremsnes (trillevennlig)

31. Steinalderstien ved Bremsneshatten (trillevennlig)

32. Svevestien, Atlanterhavsvegen (trillevennlig)

Halsa

73. Bettenneset, Betna i Halsa (trillevennlig)

74. Engdalen-Myrbua

75. Gjengstøknoken, Betna-Glåmen

76. Hennafjellet

77. Hestnesdalen (trillevennlig)

78. Høgheia

79. Liabørunden, Liabø

80. Møkkelfjellet fra Fjærlia

81. Saksa, Blåfjellet

82. Svartberget, Halsahalvøya

83. Tussan

84. Ørnhamaren

Kristiansund

85. Bolgvatnet, Frei (trillevennlig)

86. Breilia, Frei

87. Drabovatnet, Frei

88. Flyplassen rundt (trillevennlig)

89. Freikollen, Frei

90. Kleppen, Folkeparken

91. Klubba, Kirklandet (trillevennlig)

92. Kvernberget, Nordlandet

93. Larsbua, Frei

94. Lågfjellet

95. Sildvolnesåsen

96. Skorpa, Gomalandet

97. Utsikten, Frei

Smøla

164. Daudmannshaugen

165. Dyrnesvatnet

166. Grønvika (trillevennlig)

167. Haugøya N

168. Innveien på Veiholmen

169. Kasthaugan

170. Maurdalen

171. Måbergtua

172. Storvatnet

173. Tverrbakkhaugen

174. Årvoksberget

Sunndal

175. Børsetkjerringa

176. Ekkertind

177. Fjordparken (trillevennlig)

178. Håsøran rundt (trillevennlig)

179. Jønnstad, Øksendal (trillevennlig)

180. Karihaugen, Ålvundeidet (trillevennlig)

181. Lundlia Åmotan

182. Prestgardsetra

183. Stortuva

184. Vettafjellet

185. Vinnu

186. Vollasetra (KNT-hytte)

187. Ålvatnet/Seljebøvatnet (trillevennlig)

188. Åmotan

189. Åsbrona, Grøa

Surnadal

190. Bjøråskaret

191. Bølia

192. Kallset, Bøfjorden (trillevennlig)

193. Kleiva, Skei (trillevennlig)

194. Kristiansvarden på Skarfjellet

195. Liabekken om setervegen

196. Roparen (frå Alpinsenteret)

197. Solemssetra

198. Storsetra

199. Svinvikrunden (trillevennlig)

200. Syltnebba

201. Torviksetra

Tingvoll

202. Fløystadfjellet/Skarven, Straumsnes

203. Geilhaugen, sentrum (trillevennlig)

204. Herredsdalsetra, Gyl (trillevennlig)

205. Hufatet, Meisingset

206. Høgfjellet, Gyl

207. Magnhildberget, Straumsnes

208. Myravatnet

209. Røttingsnesetra, Meisingset

210. Smisetnebbå, Meisingset

211. Torsknyken, Meisingset

212. Valfjellet, Straumsnes

213. Årsundfjellet, Straumsnes

214. Øygardsneset, sentrum (trillevennlig)

Aure

11. Aureelva (trillevennlig)

12. Beitefeltet på Leira (trillevennlig)

13. Grimsvikvatnet rundt (trillevennlig)

14. Gullsteinvollen

15. Hostegga

16. Inderbergsalen

17. Krokvatnet

18. Rostolen

19. Storfonna

20. Støttepunkt

Liste over turene på Sunnmøre finner du på denne siden (ekstern side).