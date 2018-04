Har opprettet tilsyn mot Molde sykehus

Nyheter

Det er VG som melder dette i dag. Avisen skriver at Fylkesmannen opprettet tilsynssaken mot Molde sjukehus sin anestesiseksjon 16. mars. Bakgrunnen skal være at de mottok et varsel om at det kun er én anestesisjukepleier på vakt på sjukehuset på natt og helg.

Fylkeslege Karin Müller Mikaelsen opplyser til VG at de er i startfasen i behandlingen av saken. Sjukehuset skal ha fått frist til å uttale seg i saken til begynnelsen av mai.

– Utgangspunkt for at Fylkesmannen startet tilsynssak mot Helse Møre og Romsdal er en ansattes bekymring for forsvarligheten i driften. Vi tar det veldig på alvor, men vi må få mer informasjon om situasjon og avdelingens rutiner før vi kan uttale oss om sannsynligheten for at det foreligger en risiko for pasientsikkerheten, skriver Karin Müller Mikaelsen i en e-post til VG.

Klinikksjef Kjersti Bergjord ved Klinikk for akuttbehandling i Helse Møre og Romsdal svarer i en epost til VG:

– Utgangspunktet for dette varslet er knyttet opp til en spesifikk hendelse som er behandlet i to ulike kvalitetsråd internt. Av respekt for den som varsler, som er en av våre egne ansatte, og undersøkelsene Fylkeslegen skal gjøre, så ønsker vi ikke å kommentere denne saken så lenge den er under behandling.