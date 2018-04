Vil stoppe kriminell MC-klubb

Nyheter

MOLDE: – Vi har opplysninger om at det forsøkes etablereres en MC-klubb i Molde innen «én-prosent»-segmentet, forteller politistasjonssjef Per Karstein Røv til Romsdals Budstikke.

I politirådet denne uka nevnte Røv flere alvorlige hendelser fra 2018 da la fram utviklingen i straffesaker i Molde i år.

– De mest krevende sakene øker mest Politiet melder om stor økning i anmeldte overgrep og flere straffesaker for narkotika i 2018.

Blant hendelsene var forsøk på etablering av en «én-prosent»-MC-klubb i Molde.

– Vi hadde en sak i Fræna for sju år siden, da en klubb var interessert i et område på Myrbostad. Da gikk kommunen og politiet sammen og satte ned foten der vi kunne, fortalte Røv til kommuneledelsen.

Navnet på klubben ønsker politiet ikke å gå ut med nå.

Pågrep MC-er for vold

Politiet er kjent med hendelser i Molde i år med MC-medlemmer fra en annen by.

– Omtrent samtidig, den 4. april i år, pågrep vi et uniformert MC-medlem fra en slik klubb for en voldsepisode i Molde. Vi har grunn til å tro at personen, som var på besøk her, hadde avtalt møter med andre under oppholdet i byen, forteller Røv.

– Dette er et miljø som vi ikke ønsker at skal etablere seg her.

Uønsket kriminelt miljø

«Én-prosents-klubber» er motorsykkelklubber som stiller seg på siden av samfunnet med egne lover og regler, og som politiet er sterkt kritiske til.

De mest kjente er Hells Angels, Outlaws og Bandidos. Sammen med Coffin Cheaters er disse fire ifølge Kripos medlemmer av et godt organisert, internasjonalt kriminelt miljø.

I Norge har disse også flere støtteklubber under andre navn. Ifølge Kripos er 70 prosent av de sentrale medlemmene i Norge straffedømt.

Vil følge med på miljøet

Etterforskningsleder Kjell O. Moen sier til Romsdals Budstikke at de gjerne mottar tips.

– Vi er interesserte i alle personer og arenaer som kan generere kriminalitet. Når det gjelder disse klubbene ønsker vi tips om innslag av slike personer og situasjoner hvor de er observerte, forteller han.

Forsøkt neddopet på utested

En annen hendelse politiet nå går ut med, er en episode fra et utested i Molde i mars i år.

Da mistet ei jente plutselig kontroll over kroppen sin, ble dårlig og kastet deretter opp.

Ifølge politiet har de grunn til å tro at et narkotisk stoff ble puttet opp i drikken hennes med vilje.

– Hun fikk sagt fra til venner som tok seg av henne, men opplevde det sjølsagt som veldig skremmende, forteller Røv.

– At neddoping gjøres med en hensikt, som for eksempel å lettere kunne forgripe seg mot noen, er noe politiet ser svært alvorlig på. Det er en framgangsmåte vi leser om fra andre steder i landet. At det også kan skje her, er en skremmende tanke, sier Røv.

Ønsker tips om neddoping

Det er ikke opprettet straffesak på hendelsen, men politiet ønsker tips om slike saker:

– Vi ønsker at slike hendelser blir anmeldt, men man kan uansett ta kontakt med politiet med opplysninger som kan bidra til at det ikke skjer igjen. Sjøl om man også har ruset seg frivillig, kan man fortsatt ha relevante opplysninger som gjør at vi er mer oppmerksomme på enkelte steder eller metoder. Det er viktig for at vi greier å sette en stopper for dette, sier Moen.