To personer til sjukehus etter trafikkulykke på Nesjestranda

Nyheter

Politiet meldte like før klokka 22 torsdag om at det hadde skjedd ei trafikkulykke på fylkesveg 64 på Nesjestranda i Molde.

– Det er én bil som har kjørt av vegen i nærheten av krysset mot Havnevikvegen. Det var to personer i bilen og begge har kommet seg ut, får Rbnett opplyst ved politiets operasjonssentral.

Begge de to ble kjørt til sjukehuset i Molde, men tilstanden var ikke kjent da Rbnett snakket med politiet like etter klokka 23. De to er i 20-åra.