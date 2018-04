Slik blir Ernas dager i Møre og Romsdal nå til helga

Nyheter

Lørdag kveld skal statsministeren klatre opp 418 lyssatte trappetrinn til byfjellet Aksla i Ålesund.

Nattevandringen er arrangert av Norad i samarbeid med konferansefestivalen The North West for å skape blest om målene og minne om at et krafttak må til for å redde verdenshavene fra plast og forurensning.

– Nattevandringen er viktig for å øke bevisstheten om bærekraftmålene lokalt, hos små og store, sier Solberg til NTB i forkant av turen.

– Forbilde

I 2015 gikk alle FNs nasjoner sammen om å vedta 17 bærekraftmål for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og bremse klimaendringene innen 2030. Solberg er leder for FNs ambassadørgruppe for bærekraftmålene.

Kommunene i Ålesund-regionen har gått sammen om å forplikte seg til bærekraftmål nummer 14, livet under vann. Kommunene skal blant annet renske opp sine lokale havområder.

– Arbeidet med bærekraftmålene handler om industri, organisasjoner og de store globale foraene, men det handler også om hva hver av oss kan gjøre i vårt eget liv, og hva norske kommuner og lokale foreninger kan bidra med. Kommunene som blir nye Ålesund, er forbilder når det gjelder kampen mot plast i havet, sier Solberg.

Satsingsområde

Regjeringen har pekt ut hav og havnæringer som en av sine viktigste satsinger fremover.

– Vi får ikke realisert den rekken av jobber og nye bedrifter vi ser for oss uten at vi løser plastforurensningen av havene, konstaterer statsministeren.

Ålesund-ordfører Eva Vinje Aurdal, Norad-direktør Jon Lomøy samt representanter fra Turistforeningen og Røde Kors vil delta på arrangementet, som er åpent for publikum. Nattevandringen avsluttes med en konsert med Jarle Bernhoft på toppen av Aksla.

Også i fjor ble en lignende nattevandring arrangert. Da deltok mer enn 7.000 personer på vandringen til Gaustatoppen.

Besøker Mannen

Søndag reiser Solberg og hennes følge videre til Rauma i Møre og Romsdal, der statsministeren skal møte bønder som bor ved det rasutsatte området ved fjellformasjonen Mannen.

Deretter går ferden til Norsk Tindesenter i Åndalsnes for å vise støtte til turistnæringen, før vestlandsturen avrundes med et besøk til Rauma Helsehus der Solberg blant annet vil snakke om velferdsteknologi og regjeringens helseplaner framover.

– Digitalisering er nøkkelen til flere av utfordringene vi ser innen helse og omsorg, og det blir derfor spennende og nyttig å se løsningene som er på plass i Rauma, sier Solberg.