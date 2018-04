Rekordtall for Høgskolen i Molde

Nyheter

Med bare ett unntak opplever samtlige studier ved Høgskolen økte søkertall.

– Jeg tror fagene vil tilbyr er mye av det studentene og samfunnet etterspør. Blant annet er sjukepleierstudiet svært etterspurt, men også masterstudiet i logistikk, som er svært viktig for høgskolen og kanskje der hvor vi er unike. På sistnevnte har vi et godt antall søkere både fra Norge og utlandet, sier høgskoledirektør Gerd Marit Langøy til Rbnett.

Lærerutdanningen kaprer en av ti søkere Nær en av ti søkere til høyere utdanning vil bli lærere, viser tall fra Samordna opptak. Statsråd Iselin Nybø (V) jubler over tallene.

Økning på 18 prosent

– For aller første gang har over tusen søkere oss på førsteplass og det med god margin. Dette gir et kjempeløft til alle som studerer og jobber her og vi gleder oss til å ta imot alle de nye studentene, sier Langøy i en pressemelding.

Totalt har 1155 personer søkt med Høgskolen i Molde (HiM) som førstevalg. I fjor var det 982 personer. Det er en økning på 18 prosent, og HiM er med det blant høgskolene og universitetene i landet med størst økning.

– Totalt i Norge øker søkertallene i år, men vi tar en forholdsvis større del av økningen. Det er veldig hyggelig for en liten høgskole, sier Langøy.

– Tallene vi har nå er nesten helt sikre og resultatet er noe vi må si oss svært fornøyde med.

IT og helsefag

Det er årsstudiet i IT og helsefagene (sykepleierstudiet og vernepleiestudiene) som øker mest. 293 personer har søkt på sykerpleierstudiet, 150 på vernepleie og 192 på IT.

– Vi ser en tendens til at de unge i dag tenker fram i tid og ønsker seg trygge og interessante jobber når de er ferdige. Dette er en fordel for oss som regional høgskole som er tett knyttet opp mot samfunns- og arbeidslivet. Vi gir folk kompetansen som leder dem ut i jobb.