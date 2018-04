Jordskjelv i Møre og Romsdal: – Huset begynte å riste og vinduene klirret

Nyheter

Jordskjelvet skjedde klokka 20.01. Jordskjelvstasjonen i Bergen fikk de første rapportene fra Midsund kommune.

– Jeg kan ikke si noe nå om hvor sterkt skjelvet har vært. Vi jobber med å finne ut av dette, sier overingeniør Berit Marie Storheim ved jordskjelvstasjonen i Bergen til smp.no.

3,77 på richters skala

De har også vært i kontakt med Norsars jordskjelvsenter på Kjeller. De første estimatene viser at skjelvet hadde hadde en styrke på 3,77 på richters skala, sier Kamran Iranpour. Skjelv av denne styrken beskrives som "merkbare for noen", mens det må ha styrke fra 5 og oppover for at rystelsene skal være ødeleggende. Store katastrofale skjelv har styrke fra 8 og oppover, ifølge Store norske leksikon.

Episenteret set ut til å ha ligget omtrent 20 kilometer vest av kysten av Møre og Romsdal.

Kraftige rystelser

Arne Andreassen på Daugstad i Vestnes beskriver skjelvet slik i en kommentar til saka på Smp.no:

– Det hørtes ut som noen drog en stålcontainer på kaia i Skorgen før huset begynte å riste og vinduene klirret. Sprang ut for å lytte, men da var det over. Ganske kraftig rystelse må det ha vært.

Andreassen utdjuper overfor Rbnett:

– Jeg satt i stua og hørte det godt siden fjernsynet var avslått. Det kom et kraftig smell og klirret i vinduer. Det hele var over i løpet av 16 sekund.

Vi har også snakket med andre i samme område som hadde tilsvarende opplevelser.

Mange rapporter

– Merket det godt ute ved Atlanterhavsveien også. Spennende, skriver Arnfinn Malmedal. Også fra Sandblost og Aukra blir det meldt om rystelser.

– De merka det godt i Rauma kommune også, skriver en annen. Både fra Hjelvika og Måndalen melder lesere om at de merket rystelsene.

Romsdals Budstikkes journalist Bjørg Irene Hovde forteller at det ristet godt i huset på Øverland i Molde. – Jeg trodde det var en usedvanlig kraftig vind som kom plutselig, forteller hun.

Ikke meldt om skader

Politiet i Møre og Romsdal har ikke fått meldinger om personskader eller materielle skader.

