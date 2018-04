Dømt til fengsel for vold mot kona

Nyheter

En mann i begynnelsen av 50-åra måtte i mars måned møte i Romsdal tingrett tiltalt for vold og frihetsberøvelse mot sin kone.

I retten nektet han for at det skal ha skjedd, men dommerne trodde ham ikke. Det ble ført ni vitner i saka, og disse samt legejournal understøttet kvinnas versjon.

Mannen har gjennom mange hatt utfordringer knyttet til alkohol og rus. Kvinna fortalte at det var spesielt da mannen drakk og ruset seg at han ble voldelig. Truslene og volden pågikk i en periode over nesten tre år.

Ved ett tilfelle ble kvinna så skadet at hun tok kontakt med lege. Flere ganger tok hun også kontakt med sin mor fordi hun var redd for liv og helse. Selv om det meste av volden skjedde hjemme, var det også én situasjon i tilknytning til en butikk – mannen hadde da angrepet henne fordi han ville ha penger for å kjøpe øl.

Mannen er dømt flere ganger tidligere, den siste dommen kom i slutten av desember. Mannen ble da dømt til fengsel i tre og et halvt år for en alvorlig sedelighetsforbrytelse.

Dømt til fengsel etter overgrep mot 8-åring En mann i slutten av 40-åra er dømt til fengsel i 3,5 år.

Retten fant ingen formildende omstendigheter og dømte mannen til fengsel i ett år. Han må også betale kvinna 50.000 kroner i oppreisning samt 2.000 kroner i erstatning. Retten ble ledet av sorenskriver Svein Eikrem.