Savnet jente i Molde funnet i god behold

Nyheter

Jenta ble funnet like før klokken 21 av redningshelikopter med varmesøkende kamera som søkte i terrenget sørvest for Varden. Jenta ble funnet i området omtrent midt mellom Varden og Kvam. Hun ble raskt fløyet til Molde sjukehus for en legesjekk, men skal være i god behold. Foreldrene er varslet.

Den 11 år gamle jenta ble meldt savnet da hun ikke dukket opp på skolen slik hun skulle onsdag morgen. Flere personer lette etter jenta før politiet ble kontaktet ved 13-tiden. Det ble først lett flere steder hvor man antok jenta kunne være. Utover dagen har letingen blitt trappet opp. Hunder, helikopter og båter er brukt i letingen. Søket har vært konsentrert om området rundt Molde sentrum og vestover.

Ved 18-tiden gikk politiet ut med etterlysning av jenta på Twitter, og i samråd med foreldrene ble det også offentliggjort bilde av henne.

Mannskaper fra Røde Kors, Redningsselskapet, Brannvesenet og Norske Redningshunder har vært med i letingen, i tillegg til politi med tjenestehunder. I løpet av kvelden har også en rekke frivillige vært med og lett i Molde sentrum. Letingen ble intensivert for å utnytte dagslyset mest mulig, og i timen før jenta ble funnet var om lag 60 personer med i letingen.

Politiet presiserte tidlig at det var ingen opplysninger eller indikasjoner som tilsa at det lå noe kriminelt bak forsvinningen.