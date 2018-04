Nyheter

Statistikk om klager

Forbrukerrådets direktør Randi Flesland legger fram statistikk over forbrukerklager for 2017 klokka 10. I fjor viste statistikken at norske forbrukere klager mest på bil, bank og bolig.

Da var det registrert 32.000 klager til forbrukerorganisasjonene, en økning på 8,6 prosent fra året før.

Demonstrasjon foran Stortinget

Klokka 16 demonstrerer FRI og over tretti andre organisasjoner utenfor Stortinget for å kreve et bedre helsetilbud til transpersoner.

Flere politiske partier, Amnesty og Mental Helse Ungdom er blant de tilsluttede organisasjonene, som nå stiller krav til helsemyndighetene.

EU-møte i Brussel

Fra klokka 9 møtes EU-parlamentets plenumssamling. De folkevalgte skal diskutere blant annet brexit, giftsaken i Storbritannia og skandalen rundt Cambridge Analytica og Facebook.

Etterlengtet kinoåpning?

For første gang på 30 år kan saudiarabere igjen gå på kino når en ny kino åpnes i Riyadh.

Den siste tiden har kronprins Mohammed bin Salman stått for en rekke overskrifter etter å ha innført flere nye lover i landet, som blant annet for første gang gir kvinner i Saudi-Arabia mulighet til å kjøre bil og se fotballkamper fra tribunen.

Sesongavslutning i håndball

Eliteseriesesongen for kvinner i håndball avsluttes med siste runde klokka 18.30. Vipers Kristiansand er allerede seriemestere etter seieren mot Gjerpen mandag. Glassverket og Stabæk har allerede rykket ned, mens Sola skal spille kvalifisering.

Følgende lag møtes til kamp i dag: Byåsen–Tertnes, Fredrikstad–Gjerpen, Glassverket–Oppsal, Larvik–Storhamar, Sola–Vipers Kristiansand, Stabæk–Molde.