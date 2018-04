Nyheter

Barbara Bush er død

Tidligere førstedame Barbara Bush er død etter lengre tids sykdom. Hun ble 92 år. Bush døde i sitt hjem i Houston med familien rundt seg.

En talsmann for Bush-familien opplyste tidligere denne uka at Bushs helse var sviktende, og at hun hadde takket nei til ytterligere medisinsk behandling.

Haiangrep i Thailand

Norske Werner Danielsen er innlagt på sykehus i Thailand med alvorlige skader etter å ha blitt angrepet av hai 15. april. Nå blir 54-åringen trolig liggende på sykehus i minst en uke til, før det følger en periode med opptrening av foten.

– Jeg var rundt 100 meter fra land da den hogg tak. Den tok tre jafs og så forsvant den, sa Danielsen til NTB i natt.

Tyver rundstjal 97-åring

Én eller flere personer brøt seg inn i en leilighet i Oslo og fikk med seg både lommebok og smykker mens den 97 år gamle beboeren lå og sov.

– Hun våknet og så at det var rotet rundt i leiligheten. Det er jo en veldig ubehagelig og skremmende opplevelse, spesielt i den alderen, sa operasjonsleder Vidar Pedersen.

– OPCW kan starte onsdag

Hvis eksperter fra OPCW får grønt lys av FN, kan granskingen av det påståtte angrepet i Douma starte onsdag, sier Syrias FN-ambassadør.

Et sikkerhetsteam fra FN er på plass i Douma for å avgjøre om ekspertene fra Organisasjonen for forbud mot kjemiske våpen (OPCW) kan starte jobben på onsdag, bekreftet Syrias FN-ambassadør Bashar Jaafari.

Brann i sportsbutikk

Det brøt ut brann i butikken Sportshjørne i Kirkenes sentrum. Flere beboere i etasjen over måtte evakueres.

– Brannen er slukket og vi venter nå på morgendagen når krimteknikere kan ta seg inn på branntomta, sa operasjonsleder Jan-Arne Pettersen i Finnmark politidistrikt til NTB klokken 1.30.