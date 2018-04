Skulle til søsteren for å feire kvinnedagen – kjørte 102 km/t i 60-sone

Nyheter

En mann i 30-åra fra Molde-området måtte møte i Romsdal tingrett i begynnelsen av april. I retten forklarte mannen at han 8. mars kjørte hjemmefra mot Elnesvågen hvor han skulle feire kvinnedagen med søsteren sin. I Sandsbukta i Fræna hadde politiet fartskontroll, og mannen ble stoppet. Farten hans ble registrert til å være 102 kilometer i timen i ei 60-sone.

I retten forklarte den siktede mannen at det var fine og tørre veger den dagen, og at bilen er trygg å kjøre. Han forklarte også at det nesten ikke er hus på strekninga og at man som sjåfør hadde god oversikt. Han opplyste til retten at han visste at han kjørte for fort, men ikke at han kjørte i 102 kilometer i timen, og trodde han kjørte i 80.

Mannen opplyste at han til vanlig kan kjøre litt over fartsgrensen, men ofte ikke mer enn fem kilometer i timen over. Han erkjente at han helt klart ikke burde kjørt så fort, og at han absolutt burde fulgt bedre med på hvilken fart han lå i. Han erklærte seg skyldig i henhold til siktelsen.

Den aktuelle dagen som hendelsen fant sted var det opphold og god sikt. Retten mener derfor at det ikke foreligger andre skjerpende forhold enn selve farten. Mannen ble dømt til å betale en bot på 11.000 kroner til statskassa, og mistet kjøreretten for bil i åtte måneder. Romsdal tingrett ble ledet av dommerfullmektig Ragnhild Camilla Pedersen.