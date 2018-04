Overlege mener nedbyggingen av sengeplasser setter liv i fare

Nyheter

Ifølge den nyeste tilgjengelige statistikken fra SSB, som er fra 2014, var mer enn ni av ti senger i bruk på en vanlig dag ved norske sykehus, skriver VG. Samtidig har antallet norske sykehussenger blitt redusert med 50 prosent de siste 30 årene.

Sven Erik Gisvold, NTNU-professor og overlege ved Anestesiavdelingen ved St. Olavs hospital, har bestemt seg for å ta et oppgjør med nedbyggingen av norske sykehus rett før han går av med pensjon.

– Nedbyggingen må stoppe. Pasienter sendes hjem, må snu i døren, eller skrives ut for tidlig – fordi det ikke er plass. Det setter liv i fare, sier Gisvold til VG.

Overlegen har ingen statistikk å vise til som belegg for påstanden, men sier han selv har sett tilfeller av at pasienters liv har blitt satt i fare på grunn av sprengt kapasitet. Flere av historiene dro han fram på en tordentale på årsmøtet til Helsetjenesteaksjonen nylig.

Statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet, Anne Grethe Erlandsen, sier at selv om antall senger er redusert, har det vært en økning i pasientbehandlingen de siste årene, med mer bruk av dagbehandling og polikliniske konsultasjoner.

– Reduksjonen i senger skyldes blant annet endring i medisinsk teknologi og overgang til dagkirurgi. Alle helseforetakene skal utarbeide planer for hvordan de vil utvikle sin virksomhet for å møte fremtidig behov for helsetjenester. Da er det avgjørende at sykehusene blant annet ser på beleggsprosenten, sier hun.