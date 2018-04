Nyheter

Politiet i Molde stoppet tirsdag kveld ei kvinne i 20-åra, mistenkt for å ha kjørt i rusa tilstand. Samtidig ble det beslaglagt det som blir beskrevet som mindre mengder narkotika. Kvinna ble tatt med for å avlegge blodprøve og er anmeldt for forholdet, melder politiet.