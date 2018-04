Nyheter

Falsk alarm i Syria

I løpet av natten kom det meldinger om et luftangrep mot den syriske flybasen Shayrat utenfor Homs. Etter en stund ble imidlertid meldingene tilbakevist som en falsk alarm av kilder i det syriske luftforsvaret.

Gode tall fra Kina

Den økonomiske veksten i Kina overrasket positivt i første kvartal og lå på 6,8 prosent. Det er 0,1 prosentpoeng bedre enn ventet og på linje med veksten i det forrige kvartalet, melder Reuters.

Bønder taper på økte dieselpriser

Dieselprisen har økt med 2,07 kroner per liter siden 2016, en vekst på nær 29 prosent, ifølge Budsjettnemnda for jordbruket. Det får konsekvenser for bøndene.

Prishoppet gir ifølge Nationen landbrukssektoren en samlet kostnadsøkning på 253 millioner kroner, nær 5.900 kroner per årsverk.

Oppskyting av NASA-satellitt utsatt

Oppskytingen av SpaceX-raketten med en satellitt som skal lete etter nye planeter, er utsatt på grunn av problemer med raketten.

Oppskytingen skulle egentlig skjedd i natt, men er utsatt minst 48 timer, opplyser nettstedet space.com.

Dømt for måkedrap

En 19 år gammel mann er i Sør-Trøndelag tingrett dømt til 30 dager i fengsel for å ha skutt og drept fiskemåker og måkeunger på Lade i Trondheim, ifølge Adresseavisen.

Retten mener det er bevist utover enhver rimelig tvil at 19-åringen i juli i fjor klatret opp på et tak og tok livet av fiskemåker og fiskemåkeunger ved å «skyte dem med luftgevær og ved å sparke og tråkke på dem».