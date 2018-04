– Tilgjengelighet viktig

Nyheter

Vestnes/OSLO: Nettopp kravet om bakvakt med utrykningsplikt skapte så mye debatt at saka ble utsatt til 1. mai 2018 da den nye forskriften for legevakt ble vedtatt i 2015. Bakgrunnen for utsettelsen den gangen var at fire av ti legevakter da ikke ville vært godkjente, med omfattende sentralisering som konsekvens. Nå har regjeringa kommet med forslag om ny utsettelse til 2020, men det er ikke bra nok for opposisjonen.

Får støtte fra KrF

– Sp har sammen med Ap, KrF og SV fremmet et forslag om å stoppe denne endringen. Det gir flertall, saka blir avgjort i Stortinget onsdag denne uka, opplyser Kjersti Toppe, helsepolitisk talsperson på Stortinget for Sp. Hun vil også ha en bakvaktordning, men langt mindre krevende enn den regjeringa foreslår.

Ny forskrift kan føre til svekkelse av legevaktordningen i distriktene – Høie forstår ikke alvoret Stortingsrepresentant Kjersti Toppe (Sp) frykter nedlegging av legekontor i distriktene når det nye kravet om at alle legevakter må ha leger med vaktkompetanse tilgjengelig hele døgnet.

Distriktsengasjement

– Jeg er veldig glad for at det ble flertall for at krav til bakvakt med utrykningsplikt ikke skal innføres. Et slikt krav ville gitt mer sentralisering av legevakter og lengre reiseveg for pasientene. Jeg har fått henvendelser fra hele landet om dette, blant andre fra ordførerne i Vestnes og Ørskog, En forskrift slik Bent Høie foreslår ville ramme distriktene hardt, tilgjengelig legevakttilbud for befolkningen i hele landet en kjerne i helseberedskapen, sier Kjersti Toppe til Romsdals Budstikke.

Forrige uke avga helse- og omsorgskomiteen innstilling til forslaget om å endre akuttmedisinforskriftens krav til bakvakt i legevakt. I denne innstillingen er det flertall for at regjeringa må endre akuttmedisinforskriftens paragraf 7 slik at det ikke settes et generelt krav til bakvakt med utrykningsplikt i legevakt.

– For å oppfylle kompetansekravet til leger i legevaktordning, må man enten ha spesialistkompetanse eller ha gått et bestemt antall legevakter. Turnusleger oppfyller ikke disse kravene, sier Toppe, som sjøl er lege.

Utfordringer

– Vi har allerede store utfordringer i fastlegeordningen, fastlegene utgjør kjernen i legevakt. Kravet til bakvakt med utrykningsplikt ville også sette fastlegeordningen under enda sterkere press med større vaktbelastning, påpeker Toppe.

Hun forslår at alle legevakter skal ha en ordning der bakvakt med lokalkunnskap og sjølstendig vaktkompetanse er tilgjengelig på telefon for leger uten sjølstendig vaktkompetanse.

– Kompetansekrav i legevakt må være slik at de passer både store og små legevakter, fører til økt kompetanse og ikke flytter legevakta lengre vekk fra folk. En reisetid på en time til legevakt er det absolutt øverste man kan akseptere, sier Toppe.