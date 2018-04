Truet til seg medisiner med kniv

Nyheter

Politiet i Møre og Romsdal melder mandag kveld at det har tatt hånd om ei kvinne på Åndalsnes. Hun skal tidligere på dagen ha brukt kniv for å true til seg medisin på et apotek. – Pågripelse skjedde uten dramatikk, skriver politiet.

Operasjonsleder Tor André Gram Franck ved politiet i Møre og Romsdal sier til Rbnett at ranet på apoteket, som ligger i sentrum av Åndalsnes, skjedde i 16.30-tida. Kvinna, som er i slutten av 20-åra og fra Rauma, fikk med seg rundt 300 tabletter av ulik valør.

– Politiet ble varslet via telefon en halv time etter ranet. Etter avhør av de ansatte ble det satt igang søk etter en navngitt person. Vedkommende ble pågrepet ikke langt fra sin egen bopel, sier Franck.

Kvinna. som politiet har kjennskap til fra tidligere forhold, er kjørt til Molde politistasjon.

– Har medisinene kommet til rette?

– Vi har nå konsentrert oss om å pågripe vedkommende, men det blir aktuelt med ransaking etter hvert, sier Falck.

Heller ikke kniven er gjort rede for. Ranet skjedde i apotekts åpningstid.

– Hvordan blir de ansatte ved apoteket ivartatt?

– De blir fulgt opp av arbeidsgiver som er på stedet, sier operasjonsleder Tor André Gram Falck.