Stjal kredittkort og bestilte varer i eget navn

I begynnelsen av april måtte en mann i 40-åra møte i Romsdal tingrett siktet for tyveri. Mannen, som er bosatt i Molde, erkjente straffskyld.

I retten forklarte siktede om et vanskelig liv som hadde medført en del gjeld til personer som jevnlig tar kontakt og ber om tilbakebetaling. Dette medførte at mannen i februar i år stjal et kredittkort fra en parkert bil i Molde. Dagen etter kjøpte han en iphone og en Iwatch, med verdi på til sammen 14.000 kroner, på internett med det stjålne kredittkortet. Mannen bestilte varene i sitt eget navn.

Han la telefonen og klokka ut til salgs på nettet, før han hadde mottatt varene. Mannen forklarte at han skulle selge varene videre for å få penger slik at han kunne nedbetale gjelden. Han annonserte også under eget navn i annonsen.

Mannen ble pågrepet under en spasertur i Molde sentrum. Han ble tatt med til avhør og tilsto tyveriet og handelen på nett.

Mannen ble dømt til 60 dagers ubetinget fengsel. Romsdal tingrett ble ledet av dommerfullmektig Ragnhild Camilla Pedersen.