Røkke og Fredriksen går sammen om boligselskap

Det nye selskapet får navnet FP Bolig, går det fram av en børsmeldingfra Aker ASA mandag ettermiddag.

– Dette er et nytt strategisk steg for Akers eiendomsutvikling. Vi styrker våre eiendomsinitiativer ved å inngå felles eierskap med to fremtredende investeringsselskaper, sier Øyvind Eriksen, konsernsjef i Aker.

Over en tiårsperiode er det ventet at FP Bolig vil utvikle rundt 80.000 kvadratmeter boligeiendommer, tilsvarende om lag 1.000 leiligheter, på tre eiendomsområder. To av prosjektene vil bli eid og utviklet av et 50–50 joint venture mellom OBOS og FP Bolig, mens det tredje prosjektet vil bli fullt eid av FP Bolig.

Joh Johannson Eiendom AS og Aker ASAs heleide datterselskap Aker Capital AS vil eie 37,55 prosent hver av det nye selskapet. Geveran Trading Co. Ltd, som kontrolleres indirekte av fond som er etablert av skipsreder John Fredriksen, får 24,9 prosent.