Ni bøtelagt for spredning av Nora Mørk-bilder

I fjor fikk Mørk mobiltelefonen hacket og bildene ble spredt. 15 personer ble identifisert og anmeldt for å ha krenket privatlivets fred.

Nå er ni personer bøtelagt. To saker er henlagt etter bevisets stilling, mens fire saker er under etterforskning.

– De som har fått forelegg har enten delt bildene direkte eller lenkehenvisninger til sider hvor bildene har vært delt. De fleste hadde delt lenker, bekrefter politiadvokat Fredrik Borg Johannessen til Nettavisen.

Mørk er lettet etter at bildesprederne er blitt bøtelagt.

– Det er betryggende at politiet tar saken på alvor. Vi setter stor pris på at det er brukt ressurser på gjerningsmennene, og vi er takknemlig overfor politiet, sier hun til Nettavisen gjennom sin far Morten Mørk.

– Alle disse som du omtaler her blir i tillegg forfulgt sivilt via advokat John Christian Elden. Det kan hende at straffen i sum er passende, fortsetter pappa Mørk.

– At det hersker noe bevistvil ved om to personer er rette gjerningsmenn kan vi leve ved. Det viktigste er prinsippet og den klare konstatering av at det foreligger lovbrudd. Det sender de riktige signalene til andre som vurderer om de skal dele stjålne bilder i fremtiden, sier Elden til Nettavisen.