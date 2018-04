Folkemøte på Åndalsnes om vegvalg

Nyheter

– Dette er en sak som angår alle i vår region. Møtet blir på kommunestyresalen i Rauma rådhus klokka 19.30, alle er velkomne, sier Olav Nyhagen i styret for Vågstranda Vel til Rbnett.

Han opplyser at sentrale personer fra Statens vegvesen / Møreaksen og Romsdalsaksen vil presentere sine prosjekt, deretter blir det åpnet for direkte spørsmål fra publikum. Kjetil Strand, opprinnelig vågstrending, holder hovedinnlegget om Møreaksen, mens Jørn Inge Løvik fra Daugstad tar for seg Romsdalsaksen.

– Jeg tror det er stor interesse for denne saka i Rauma, og håper mange vil komme. Vi som arrangerer møtet har ikke valgt side i spørsmålet om hvilket alternativ som er best. Vi legger heller ikke opp til en politisk debatt. Dette er et møte for å bli best mulig orientert om de to prosjektene. Folk i Rauma har etterspurt dette lenge, sier Olav Nyhagen.

Møteleder blir Ellinor T. Solheim, medlem av formannskapet i Rauma kommune.