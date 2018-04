Brannvesenet fikk kontroll på låvebrann

Nyheter

Nødetate rykket mandag kveld ut til en låvebrann på Bergset øst for Bud i Fræna. Ifølge politiet var det fare for at brannen skkulle spre seg til andre og hus og til terrenget.

Politiet skrev først at brannen var på Gule, men 110-sentralen meldte like etterpå at brannen var på Bergset. Ifølge meldinga skulle det også ha tatt fyr i terrenget. Også ambulanse og politi rykket ut.

Like etter klokka 19 meldte brannvesenet at de hadde kontroll på brannen, som skal ha startet i terrenget og spredd seg til låven.

– Det var fare for spredning til bolighus, men brannvesen har nå kontroll. Brannvesenet utfører kontrollert nedbrenning av låven. Det skal ikke være dyr eller farlig materiale inne i låven, opplyser Ryan Morrison ved 110-sentralen til NRK Møre og Romsdal.

Fræna BV ute på gressbrann/ brann i løe på Bergset. Helse og politi også på veg. — Møre og Romsdal 110 (@MogR110Sentral) April 16, 2018